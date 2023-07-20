В Омской области по поручению Хоценко молодым ветеринарам выплатят 500 тыс. руб

Фото: Даниил ОПАРИН
В Омской области молодым ветеринарам, работающим в сельских районах, будут выплачивать до 500 тысяч рублей. Сегодня, 20 июля, данную меру поддержки утвердили на заседании областного правительства.
Эта мера поддержки должна способствовать привлечение молодых специалистов в государственную ветеринарную службу региона и повысить престиж профессии ветеринарного врача.
— Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей — со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов, — подчеркнул врио губернатора Виталий Хоценко.
Действовать новая мера поддержки начнет с 2024 года. На денежную выплату могут расчитывать специалисты в возрасте до 35 лет, трудоустроенные в бюджетных учреждениях ветеринарии, находящиеся на территории муниципальных районов области. Тем, кто работает в организациях, расположенных непосредственно в Омске, такую меру поддержки предоставлять не будут.
Важно отметить, что для получения материальной поддержки молодой специалист должен проработать в бюджетных учреждениях ветеринарии не менее 3 лет со дня заключения трудового договора.
В бюджете на выплаты молодым специалистам в бюджете в 2024 году планируют заложить 3,2 миллиона рублей.
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