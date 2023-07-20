В Омске проходит прощание с преподавателем ОмГМУ Аллой Петуховой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 июля в Омске прощаются с преподавателем ОмГМУ Аллой Петуховой. об этом сообщает пресс-служба университета.

17 июля не стало выдающегося работника медицины. Легенда профессии, она отдала 40 лет санитарно-гигиеническому факультету.

- Всегда образец пунктуальности, педантичности, она была украшением санитарно-гигиенического, а затем и медико-профилактического факультета. Алла Ефимовна — ученица профессора Л. М. Маслова, основателя санитарно-гигиенического факультета. Кому-то она помогала сделать первые научные шаги, ещё со школьной скамьи, а затем в одном из лучших в вузе научном студенческом кружке, который когда-то возглавляла. Кому-то помогала в радостных, а кому-то в трудных моментах жизни. Всегда понимала студента с полуслова, - вспоминают о ней ученики.

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