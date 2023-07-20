Рустаму Мингазову прочат кресло первого вице губернатора Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кресло первого вице губернатора Омской области прочат Рустаму Мингазову. Инсайдерской информацией делится РИА «СуперОмск».
Соратник действующего врио губернатора Виталия Хоценко прокомментировал изданию впечатления от проживания в Омске.
- Омск – хороший город. Но я знаю главу региона хорошо и думаю, что мы с вами лет через пять не узнаем Омск. Он должен преобразиться в лучшую сторону, - уверен собеседник.
Важно отметить, что Мингазова с Хоценко связывает давние связи по работе в правительстве ДНР и ранее - в Минпромторге РФ. Предполагается, что политик может занять кресло Валерия Бойко, который уйдет в Законодательное собрание.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru