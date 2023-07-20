Рустаму Мингазову прочат кресло первого вице губернатора Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кресло первого вице губернатора Омской области прочат Рустаму Мингазову. Инсайдерской информацией делится РИА «СуперОмск».

Соратник действующего врио губернатора Виталия Хоценко прокомментировал изданию впечатления от проживания в Омске.

- Омск – хороший город. Но я знаю главу региона хорошо и думаю, что мы с вами лет через пять не узнаем Омск. Он должен преобразиться в лучшую сторону, - уверен собеседник.

Важно отметить, что Мингазова с Хоценко связывает давние связи по работе в правительстве ДНР и ранее - в Минпромторге РФ. Предполагается, что политик может занять кресло Валерия Бойко, который уйдет в Законодательное собрание.

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