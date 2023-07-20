В Омской области продолжает работу молодежный форум «РИТМ»

(Слева направо) замминистра спорта Иван Колесник, зампред правительства Олег Заремба, министр спорта Дмитрий Крикорьянц и директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Дмитрий Зданович.

Молодежный форум «РИТМ» продолжает работу в Омской области. Об этом сообщает региональное минспорта.

У молодых и креативных остается два дня на завершение работы над собственными социальными проектами. Далее их ждет защита и презентация опытному жюри. А пока ребята продолжают наслаждаться природой Саргатского райна.

Накануне площадку посетили зампред правительства Омской области Олег Заремба и руководители регионального минспорта и городского департамента.

-РИТМ – это готовый кусочек молодежной столицы и, несомненно, те практики, которые здесь развиваются, помогут нам уверенно завоевать это гордое звание в следующем году, ведь Омск – очень молодежный город, – отметил Олег Заремба.

Он отметил, что грантовый фонд форума пока достаточно скромный, потому будет рассмотрена возможность его увеличить в 2-3 раза.

- Вот сегодня они создали настоящий молодежный город. Он выстроен под потребности молодежи, и ребята рассказали нам, что им необходимо для жизни: искусство, культура, спорт. Нам важно знать их потребности, и здорово, что они в таком креативном ключе могут их презентовать, - поделился министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

К слову, работа форума завершится 22 июля. А в пятницу ребята презентуют свои социальные проекты и сразу же узнают, кто получил поддержку.

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