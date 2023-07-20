Омский городской Совет отказал структурам Варфоломеевой в предоставлении муниципальных помещений

Фото: Омский Горсовет

АНО «Центр делового образования» Елены Варфоловеевой отказано в безвозмездном предоставлении муниципальных помещений, расположенных на улицах Циолковского, Декабристов и на бульваре Зеленом. Решение принято 19 июля на пленарном заседании Омского городского Совета.

Всё дело в том, что предпринимательницу заподозрили в нарушении условий пользования недвижимым имуществом, которое муниципалитет предоставляет бесплатно. Женщину уличили в том, что на базе ее социальной организации предоставляются платные услуги. А в ходе проверки было обнаружено, что она еще и сдавала в аренду помещения третьим лицам.

- Ко мне поступило обращение граждан по целевому использованию клубов по месту жительства. Мы с коллегами выехали в некоторые из них, посмотрели и в результате на ул. Декабристов, бульваре Зеленый выявили нарушения по выполнению договора аренды: на базе одного клуба работают два юридических лица, хотя в договоре субаренда не предполагается. Вид деятельности – дополнительное образование, однако лицензию мне не показали. Причем некоммерческой организацией осуществляется коммерческая деятельность, - возмущалась ан минувшем заседании комитета Горсовета депутат Юлия Плоцкая.

К слову, при запросе госпожа Варфоломеева не смогла предоставить документы о том, что организация оказывает не менее 10 % социальных услуг бесплатно. Таким образом, проверка, организатором которой выступил департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска также выявила ряд серьезных нарушений.

- Мы создали комиссию в департаменте, которая как раз и проверяет правильность составления договоров и целевое использование муниципальных помещений. У нас тоже есть вопросы к организациям, расположенным по данным адресам», - пояснил директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович.

Председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина подчеркнула, что депутаты в ближайшее время займутся детальной проработкой вопроса по остальным организациям, которые получили в безвозмездное пользование помещения от муниципалитета.

Что касается нерадивой предпринимательницы, то до середины августа она должна освободить занимаемые площади. К слову, в свое время в СМИ передачу структурам госпожи Варфоломеевой муниципальных площадей в детских клубах по месту жительства сравнивали рейдерским захватом.

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