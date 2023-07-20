Виталий Хоценко сообщил о строительстве водопровода в новом микрорайоне Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В новом жилом микрорайоне города Калачинска Омской области строят новой водопровод, который обеспецит жителей частных домов питьевой водой. Коммуникации для микрорайона «Солнечный» появятся по федеральной программе финансирования «Стимул». Всего региональные власти планируют проложить чуть больше четырех километров современного пластикового водопровода.

- Этот шаг очень важен для дальнейшего развития микрорайона. Сейчас в «Солнечном» построены более 90 домов, и все они подключены к изношенному водопроводу 70-х годов. Новых коммуникаций будет достаточно, чтобы обеспечить потребность всех жителей микрорайона в водоснабжении и дать импульс строительству нового индивидуального жилья, – отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

Общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году, предусмотренный на строительство объекта, составляет более 19,5 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19,17 миллионов рублей. Остальные средства направят из региональной казны.

Срок завершения работ по контракту намечен на август 2023 года, а срок ввода в эксплуатацию объекта по соглашению – на конец декабря 2023.

Всего в 2023 – 2025 годах в новом микрорайне «Солнечный» будет построено 7,57 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас подрядчик ведет земляные работы и прокладывает сети водоснабжения. Уже уложено два километра, то есть половина, подземных коммуникаций.

Отметим, что строительство коммуникаций за федеральный счет призвано стимулировать появление в стране новых кварталов комплексной затройки по проекту «Жилье». Федеральные власти берут во внимание тот факт, что стоимость инженерных коммуникаций - один из самых дорогих видов работ, поэтому централизованно готовы стимулировать регионы. Задачей Омского региона было вовремя подать заявку и собрать пакет документов, а также соблюсти определенные требования в проекте, чтобы попасть в программу финансирования.