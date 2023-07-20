Омские клиенты Tele2 получат привилегии на отдыхе

Фото: Tele2.

Абоненты могут сэкономить в конном клубе Sirius, аквапарке «АкваРио», на базе отдыха и рыбалки «Клевое озеро».

Tele2 расширила список мест, где клиенты оператора могут отдохнуть с привилегиями. Конноспортивный клуб Sirius предлагает абонентам скидку 15% на занятия по верховой езде. Клуб находится в пригородном поселке Омском.

Для клиентов Tele2 действуют привилегии на базе отдыха «Клевое озеро», которая находится в пределах города. Абонентам предлагают скидку 10% на рыбалку, гостевые билеты, аренду беседок и бани. Также продолжает действовать акция в аквапарке «АкваРио». Клиенты Tele2 могут получить скидку 25% на все виды билетов, кроме льготных и абонементов.

Фото: Tele2.

Чтобы воспользоваться любой из акций «Больше», нужно активировать предложение в приложении «Мой Tele2» (клик на значок подарка внизу экрана) или на сайте оператора. После этого на телефон придет SMS с промокодом, который нужно использовать при оплате услуги.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов и развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы абонентов и предлагает выгодные условия от партнеров – подарки и скидки в ресторанах, магазинах, музеях, различных онлайн-сервисах. Привилегии доступны в поездках по всей России. В программе лояльности можно менять регион присутствия, чтобы получить доступ к актуальным предложениям.

* Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения, а также сроки и условия предоставления скидок уточняйте на сайте оператора.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». tele2.ru

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