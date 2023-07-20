В Омске ребенка зажало в дверях трамвая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дверях трамвая зажало ребенка на одной из омских остановок общественного транспорта. Подробностями инцидента поделилась мать пострадавшего в группе «Омск ВК».

- Сегодня днем при выходе из трамвая № 8 на остановке «Ул. Куйбышева» мою 3-летнюю дочь зажало в дверях трамвая! Далее водитель трамвая просто уехал. Я вызвала скорую. Нас отвезли в ГДКБ 3. Нас осмотрели, поставили диагноз «ушиб мягких тканей головы, - уточнила женщина.

По словам автора публикации, водитель очень торопился, что не обратил внимания, пока не стали кричать другие пассажиры. После омичка вызвала скорую и полицию. Женщину пригласили в департамент транспорта для дальнейших разбирательств.

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