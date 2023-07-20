Землю в Омской области проверят на остатки сибирской язвы

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На остатки сибирской язвы проверят землю в Омской области. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

БУ Омской области «Областной центр ветеринарного обеспечения» объявил поиск подрядчика на проведение работ. Они должны быть исполнены до конца сентября 2023 года.

Компании необходимо провести полное лабораторно-диагностическое исследование, включающее в себя бактериоскопический, бактериологический и собственно биологический методы, а также отслеживание реакции преципитации по Асколи. Проверить необходимо 195 проб почвы и 10 проб гуммированного остатка

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