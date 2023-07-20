Мэр Шелест встретился на личном приеме с жителями Омска

Фото: телграм-канал Сергея Шелеста

С жителями Омска на личном приеме встретился мэр Сергей Шелест. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В этот раз решить проблемы лично через градоначальника захотели пять человек. Кого-то беспокоили имущественные вопросы, кого-то не там уложенный тротуар. Также есть запрос на открытие спортивных школ и школ искусств в новых микрорайонах.

- Что-то решается просто, над чем-то нам предстоит подумать. В любом случае, ни одно обращение не останется без внимания и ответа, а встречи с омичами будут продолжены, - отметил Сергей Шелест.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru