Студенты омского колледжа плетут браслеты-обереги для бойцов с передовой

no-title Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для бойцов с передовой плетут браслеты-обереги студенты омского колледжа. Об этом сообщает областное правительство.

Инициативой занимается волонтерский отряд Омского педагогического колледжа №1 Рука об руку». Первую партию ребята отправили к 23 февраля. Всего на фронт увезли больше самодельных оберегов.

- Обереги с добрыми пожеланиями ребята отсылают также через сообщество «МасксетиОмск» и лично с помощью солдат, которые на данный момент находятся в нашем городе в кратковременном отпуске. Так, в мае спецзаказ из 72 браслетов был передан на фронт для бойцов батальона «Сибиряк» через добровольца с позывным «Совенок». - рассказали в пресс-службе.

К слову, новая партия – 50 штук – отправится к адресатам на Донбасс уже через несколько дней.

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