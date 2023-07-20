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НовостиОбщество20 июля 2023 1:54

В Омске на остановке «Рабиновича» продают кусок земли за 60 млн рублей для строительства ТЦ

Продавец предлагает собственный эскиз нового здания
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: онлайн-карты

Фото: онлайн-карты

Для строительства ТЦ за 60 млн рублей продают кусок земли на остановке «Рабиновича». Об этом сообщает НГС55.

Участок площадью 1392 «квадратов» на улице Красный Путь продается за 60 млн рублей. Он расположен между зданиями №75 и №69.

Разрешенное использование земли подходит под строительство общественно-делового комплекса для размещения офисов, магазинов, кафе или фитнес-центров.

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