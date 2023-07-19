Омские депутаты закрыли весеннюю сессию городского Совета

Фото: пресс-служба Омского городского Совета.

В Омском городском Совете депутаты встретились в последний раз этим летом и на последнем заседании подвели итоги весенней сессии законодательного органа.

- Более 50 решений городского Совета принято за эти 8 заседаний, 59 заседаний комитетов проведено, на них рассмотрено свыше 250 вопросов и по итогам принято более 100 постановлений. Общее время, которое затратили депутаты для рассмотрения этих вопросов, составило более 70 часов, – рассказал председатель ОГС Владимир Корбут.

Отметили в качестве положительного примера работу проекта «Меценатство», по которому частный бизнес восстанавливает средние школы и учреждения дополнительного образования в города. Также депутаты пообещали дальнейший контроль за строительством развязки у метромоста. Одобрили депутаты и перенос места для проведения всех праздников - больше концерты не будут давать на Соборной площади и ставить город в двухдневные пробки, подыщут другую точку. Это тоже в лучшую сторону изменит город, считают народные избранники.

В утвержденном плане работы на осеннюю сессию, которая стартует 11 сентября и продлится до 22 декабря 2023 года, пока обозначены 95 вопросов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru