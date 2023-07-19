На ремонт 15 омских дворов выделят дополнительно 55 миллионов рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства при мэрии города сообщило о поисках подрядчика, который отремонтирует 15 дворов.

Согласно плану, благоустройство запланировано по адресам: улица 24-я Северная, 204а; Ленина, 28-30; посёлок Козицкого, 3; Сибирский проспект, 20/1; Масленникова, 9б; 4-я Транспортная, 32, 34, 42; 6-я Станционная, 21; 22 Апреля, 4, 4а; Гуртьева, 29, 31; Конева, 24, 24/1; Красный Путь, 28а, 28б, Добровольского, 13, Моторная, 4, Новостройка, 9, Химиков, 63.

Подрядчик приступит к выполнению работ после заключения договора, торги проведут 8 августа, полного выполнения власти ждут к 8 сентября 2023 года. Начальная цена контракта составляет 55,4 миллиона рублей.

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