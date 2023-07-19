На бетонном ограждении вдоль Оми начали появляться свежие граффити

Фото: Омскпортал.

Сутки напролет в преддверии дня рождения Омска метсные художники-граффитисты заполняют бетонные подпоры вдоль реки Оми рисунками с олимпийской символикой. Сейчас идет роспись подпорной стены между Юбилейным и Комсомольским мостами. В итоге на этом месте, по задумке региональных властей, должно появиться огромное панно, посвященное олимпийским видам спорта. Тематика тоже неслучайная, в сентябре на набережной появится Аллея олимпийцев.

- Пока сделано порядка 60% от общей площади поверхности 630 квадратных метров. Мы видим центральные фигуры, которые будут соединены смысловыми линиями. На эту стену смотрит огромное количество омичей и гостей города. На протяжении многих лет мы с художниками мечтали, что когда-то здесь начнем рисовать. В этом году все пазлы сошлись, – отметила куратор проекта, замдиректора музея «Либеров-центр» Анна Ожерельева.

Концептуально художники используют цвета олимпийского флага. Новое решение позволит создать нескучное произведение, омичи смогут смотреть на панно с другого берега и постоянно находить что-то новое. Завершить работу планируется до 2 августа.

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