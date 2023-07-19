Из-за предстоящего капремонта 13 омских школ переведут в собственность депстроя

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Депутаты Омского горсовета 19 июля решили передать 13 зданий омских кшол, которые предстоит капитально ремонтировать, под контроль департамента строительства.

Напомним, что работы здесь пройдут в 2023-2024 учебном году, целыми классами школьников расформируют по другим образовательным учреждениям. По федеральной программе финансирования планируют отремонтировать школы №№ 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 118, 129, 133 и лицей № 29.

Кроме того, департамент строительства вместо депобра и депимущества также получает в оперативное управление земли под школами. Ранее согласования с названными ведомствами уже были проведены.

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