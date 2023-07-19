Полиция опровергает информацию об отказе сотрудников ГИБДД ловить омского педофила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральное МВД опровергло информацию о том, что сотрудники ГИБДД Омской области отказали женщине в помощи о поимке подозреваемого в педофилии мужчины. Об этом сообщают в МВД РФ.

- Публикации в СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности. Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания. Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация, что к гулявшей 12-летней девочке подошел 57-летний мужчина. Он спустил штаны и показал ей половой орган. Ребенок убежала домой и пожаловалась маме. Родительница же ринулась на улицу ловить мужчину, в поимке которого ей помог таксист. А сотрудники ГИБДД якобы отказали в помощи, сославшись на занятость.

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