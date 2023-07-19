В компании «СТБ-Охрана» состоялось торжественное награждение сотрудников за достижения в службе

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

Директор «СТБ-Охрана» Ю.И. Суриков по достоинству оценил результаты своих сотрудников. Специалистам ГБР с самыми высокими показателями работы были вручены памятные подарки и благодарственные письма за добросовестный труд, ответственность и личный вклад в развитие сферы охранных услуг г. Омска и Омской области. А лучшие работники инженерно-технической службы получили от руководителя предприятия подарочные сертификаты и дипломы за участие в конкурсе «Лучший по профессии».

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана".

После того как награды нашли своих героев, отличников службы поздравил самый сильный сотрудник «СТБ-Охрана» Михаил Шивляков:

«Достижения каждого – это личный вклад в наш общий успех. Надевая форму и держа в руках флаг компании, мы с вами несем ответственность за её репутацию и моральный облик. <…> Дисциплина, честность, сплочённость, уважение и взаимопомощь важны не только в спорте, всё это – основные принципы эффективной работы в любом деле. Продолжайте стремиться к лучшему и бóльшему, будьте здоровы и счастливы. Мира вам и благополучия!»

Выслушав приятные слова от своего коллеги, бойцы прошли торжественным маршем по плацу, а после отправились по местам службы.