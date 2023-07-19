Фото: минспорта Омской области
Омичка Александра Агибалова стала чемпионкой России по мотокроссу
Мотогонщица представляет тарский клуб «Застава Ермака»
Чемпионкой России по мотокроссу стала омичка Александра Агибалова. Об этом сообщает региональный минспорта.
- Впервые омская спортсменка завоевала титул чемпионки страны по мотокроссу, - уточнили в ведомстве.
Соревнования прошли 15 и 16 июля в Каменске-Уральском. Там состоялся пятый этап 10-го по счету Кубка России по мотокроссу среди женщин.
Отметим, что ранее мотогонщица из тарского клуба «Застава Ермака» завоевала «серебро» на 1-м этапе Кубка, а также победила на 2-м, 3-м и 4-м этапах.
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