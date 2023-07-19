В Омске для строителей в честь профессионального праздника проведут конкурс мастерства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проведут конкурс мастерства в честь профессионального праздника для омских строителей. Об этом сообщает региональный минстрой.

В рамках соревнований предполагается выявить лучших в 8 номинациях. Профессиональное жюри определит лучшего арматурщика, каменщика, водителя грузового автомобиля, машиниста мостового крана, инженерно-технического работника, экскаваторщика, электромонтажника, электросварщика.

Всего в конкурсе участвуют 68 представителей 17 строительных компаний региона. Победители получат дипломы и денежные премии.

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