«Росводоканал Омск» обновит канализационный коллектор на 3-й Молодежной

За три месяца специалисты обновят полкилометра канализационного коллектора на улице 3-й Молодежной в Октябрьском округе Омска.

Самотечный канализационный коллектор на улице 3-й Молодежной диаметром 800 мм введен в эксплуатацию в 1982 году. Коммуникации, проложенные на глубине 4-5 метров, транспортируют сточные воды домов Октябрьского округа. Весной 2023 года сотрудники омского водоканала обнаружили повреждение коллектора: провал грунта по оси трубопровода, отсутствие верхнего свода железобетонной трубы из-за газовой коррозии, образование пустот и разрушение бетонных элементов камер.

К работам привлекли подрядную организацию, которая с июня приступила к очистке канализационного коллектора на улице 3-й Молодежной. После тщательного удаления скопившихся отложений трубопровод исследуют изнутри с помощью телеметрии. И только потом обновят участок коллектора методом «труба в трубу»: внутри старой железобетонной трубы уложат новую полиэтиленовую.

«Обновление канализационных коллекторов методом «труба в трубу» омский водоканал активно ведет последние девять лет. Таким способом обновлены участки городских коллекторов диаметром 1500, 2000 и 2500 мм., транспортирующие сточные воды на очистные сооружения канализации и канализационные коллекторы на улицах Волховстроя, 7 Северной, Добровольского, Мельничной. Пластиковые трубопроводы менее подвержены заиливанию по сравнению с железобетонными. Несмотря на уменьшение диаметра трубопровода скорость потока сточных вод при транспортировке по пластиковой трубе увеличивается, что положительно сказывается при эксплуатации коммуникаций. За прошедшие годы таким образом обновили более 5 км коллекторов больших диаметров и реконструировали более 18 километров сетей различных диаметров, начиная от «пятисотки», - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Коллектор проложен вдоль автодороги по улице 3-й Молодежной и проходит в границах придорожной аллеи берез и елей. Все деревья взрослые, высаженные несколько десятилетий назад. Место производства работ огорожено, котлованы разработаны так, чтобы не нанести ущерба зеленым насаждениям. Ни одно дерево при работах на канализационном коллекторе не пострадало.

Справка

Самотечный коллектор – это трубопровод, проложенный под наклоном. Сточные воды по такому коллектору транспортируются самотеком до насосной станции для последующей перекачки на очистные сооружения.