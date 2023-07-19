В Омске лжесантехник вынес из квартиры 83-летней пенсионерки 170 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В отделе полиции № 1 УМВД России по городу правоохранители завели уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество». С заявлением обратилась 83-летняя жительница Кировского округа, которая рассказала, что после визита «сантехника» из тумбочки пропали все сбережения – 173 000 рублей. - На улице Лукашевича вместе с пожилой омичкой в подъезд зашел неизвестный мужчина. Пенсионерка на лифте поднялась на 8-й этаж, и этот же человек прошел вместе с ней к дверям квартиры и сообщил, что является сантехником. Якобы пенсионерка затопила сразу всех жильцов этажом ниже. Теперь необходимо оплатить штраф в размере 30 000 рублей, - сообщили суть дела в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Женщина растерялась и пустила лжесантехника в квартиру. Он уверенно прошел, разложил на полу несколько шлангов, проверил в ванной комнате воду и сообщил, что придет в субботу. Пенсионерка передал незнакомцу 30 000 рублей, а после его ухода обнаружила пропажу еще 143 000 рублей, которые хранились в комнате.

- На месте происшествия криминалисты изъяли различные следы: назначены дактилоскопическая и геномная экспертизы. Заявительница смогла описать злоумышленника: рост около 165-170 см, худощавого телосложения, - добавили полицейские.

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