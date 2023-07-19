Два сквера обрели названия в Ленинском округе Омска

Фото: Омский Горсовет
В Ленинском округе Омска обрели названия два сквера. Решение приняли депутаты Омского городского Совета в рамках пленарного заседания 19 июля.
Территория на Новой Московке стала сквером «Семейный», а зона отдыха по улице Федора Крылова – сквером имени Федора Крылова.
Еще один сквер из Центрального округа по улице Краснознаменной получил название «Первокирпичный».
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