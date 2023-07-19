Сенатор от Омской области Елена Мизулина пока не задумывалась о новом месте работы

Фото: Евгения ГУСЕВА

О новом месте работы пока не задумывалась сенатор от Омской области Елена Мизулина. Об этом сообщает ТАСС.

- Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом, — прокомментировала изданию политик.

Напомним, что срок полномочий Мизулиной в Совете Федерации заканчивается в сентябре 2023 года. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко при составлении списка возможных кандидатов не указал действующего сенатора на еще один срок.

Напомним, что политик является уроженкой Костромской области. С Омском ее связывает только сенаторство. Состояла в разных политических партиях: КПСС, «Яблоко», СПС, «Справедливой России».

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