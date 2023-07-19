Литературный поезд с современными писателями прибудет в Омск 9 августа

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

9 августа в Омск прибудет литературный поезд с современными писателями. Путешествие по городам страны проходит в рамках Фестивального движения «Книжные маяки России».

Омичи смогут встретиться с известными авторами, посетить дискуссии и лекции. Возглавляет делегацию основатель петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Гостями региона станут известные современные писатели: Олег Рой, Кристина Кретова, Андрей Максимов и другие. В онлайн-формате на связь с омичами выйдут Дарья Донцова, Игорь Манн, Антон Чиж.

Принимать гостей будет Пушкинская библиотека.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru