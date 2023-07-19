Омича уволили за прогул, а прокуратура заставила работодателя вернуть мужчину на рабочее место

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вернуть мужчину на рабочее место заставила прокуратура работодателя, который уволил омича за прогул. Подробности рассказали в надзорном органе.

Токарь по должности отпросился у своего начальника на день, чтобы оформить в ГИБДД машину. Но после между мужчинами завязался конфликт и в результате ссоры подчиненный был уволен с формулировкой «за прогул».

В суде выяснилось, что работник действительно отпрашивался у своего руководителя, поэтому не мог быть уволен за отсутствие на рабочем месте. Поэтому мужчину восстановили на рабочем месте и обязали выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

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