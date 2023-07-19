Посуточная аренда квартир в Омске стала одной из самых дешевых в стране

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Одной из самых дешевых в стране стала посуточная аренда квартир в Омске. Такую аналитику приводит сервис «Суточно.ру».
В ТОП-5 также вошли Челябинск, Пермь, Уфа и Краснодар. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей. В Омске потратиться нужно максимум 2 300 за сутки.
По оценки аналитиков, дороже всего снять жилье обойдется гостям Питера, где цены стартуют с 4 700 рублей. Далее идет Казань, там 4 500 рублей и Москва – 4 200 рублей.
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