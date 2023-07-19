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НовостиОбщество19 июля 2023 6:39

Посуточная аренда квартир в Омске стала одной из самых дешевых в стране

Средний чек варьируется от 2 200 до 2 600 рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из самых дешевых в стране стала посуточная аренда квартир в Омске. Такую аналитику приводит сервис «Суточно.ру».

В ТОП-5 также вошли Челябинск, Пермь, Уфа и Краснодар. Средняя стоимость аренды в них варьируется от 2 200 до 2 600 рублей. В Омске потратиться нужно максимум 2 300 за сутки.

По оценки аналитиков, дороже всего снять жилье обойдется гостям Питера, где цены стартуют с 4 700 рублей. Далее идет Казань, там 4 500 рублей и Москва – 4 200 рублей.

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