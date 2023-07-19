Благоустройство Зеленого острова в Омске завершится к 1 сентября 2023 года

Фото: пресс-служба администрации города Омска

К 1 сентября 2023 года в Омске завершится благоустройство Зеленого острова. Об этом рассказала замначальника отдела Советского округа Марина Лунченко.

Подрядчиком выступает ООО «СибДор». Компания уже смонтировала тротуарную плитку. Сейчас на объекте осталась небольшая территория, которая подготовлена для песчаного покрытия. Там же установят малые архитектурные формы – скамейки и урны. Строительная готовность оценивается в 87%.

Ремонтом центральной лестницы занимается компания ООО «РСИ», которое готово сдать объект уже 1 августа.

- Благоустройство этой территории закончено с опережением сроков. Там обустроены пешеходные и велосипедные дорожки и также находятся малые архитектурные формы – скамейки и урны, – рассказала специалист окружной администрации.

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