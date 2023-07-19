Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил депутатов Горсовета за проделанную работу

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сегодня, 19 июля, прошло последнее заседание весенней сессии Омского городского Совета. За проделанную работу мэр Сергей Шелест поблагодарил всех депутатов.

— Благодарю весь депутатский корпус за конструктивную и плодотворную работу на благо Омска и его жителей, — написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Напомним, за весеннюю сессию парламентарии приняли ряд важных решений, которые сделали и еще сделают лучше и город, и жизнь омичей. В частности, омский Горсовет внес за сессию пять поправок в бюджет. Благодаря этим изменениям казна пополнилась на 7,5 миллиарда рублей, а ее доходы выросли до рекордных значений — до 37,3 миллиарда рублей. Эти средства будут израсходованы на различные цели, в том числе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление мер поддержки транспорту, содержание дорог и благоустройство.

Также среди важных вопросов, рассмотренных депутатским корпусом Омского городского Совета перед уходом в отпуск, стала передача бывшего здания кадетского корпуса на улице Ленина в собственность Омской области.