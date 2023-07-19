В Омске нейрохирурги спасли годовалого малыша с аномалией развития головного мозга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские нейрохирурги спасли жизнь годовалому малыша с аномалией развития головного мозга. У ребенка ранее была диагностирована киста прозрачной перегородки.

— Эта патология относится к аномалиям развития головного мозга. В большинстве случаев кисты прозрачной перегородки выявляются у младенцев при проведении нейросонографии. Чаще размер кисты не превышает нескольких миллиметров и в этом случае патология не несёт никакой угрозы для здоровья. Но в нашем случае напряженная киста прозрачной перегородки достигла угрожающих размеров и перекрыла ликворные пути. Из-за этого у ребёнка объем жидкости в полости черепа был сильно превышен. При прогрессировании патологии у малыша возникла опасность задержки нервно-психического развития и повышение внутричерепного давления, — рассказали в пресс-службе минздрава Омской области.

Операцию с применением современного эндоскопического оборудования успешно провели ведущие специалисты по эндоскопической нейрохирургии к.м.н. Коваль Руслан Павлович и Петруша Евгений Александрович, за плечами которых десятки сложнейших эндоскопических операций, но с хирургией кист прозрачной перегородки столкнулись впервые.

На данный момент маленький пациент находится на амбулаторном лечении, чувствует себя хорошо. В дальнейшем кроха будет находиться под пристальным наблюдением медиков.

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