В Омске на проспекте Губкина иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером во вторник, 18 июля, проспекте Губкина в Советском округе иномарка сбила насмерть 60-летнего омича.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, что 30-летний мужчина, находясь за рулем «Тойоты Камри», двигался по проспекту Губкина со стороны Красноярского тракта в направлении улицы Комбинатской. В районе строения № 13А он сбил пешехода, переходившего дорогу справа налево справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемом пешеходному переходу.

Пешеход — 60-летний мужчина — скончался в больнице от полученных травм. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru