Рецидивист зверски избил 21-летнего омича во время потасовки в кафе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодого жителя Калачинска с множественными тяжелыми травмами головы доставили в больницу в после драки в местном кафе. Информацию о покалеченном парне медики передали в полицию.

Как выяснили оперативники, 21-летнего парня в ходе конфликта избил 25-летний ранее судимый местный житель. Драка произошла поздно ночью в одном из кафе, где отдыхали потерпевший и подозреваемый.

В отношении нападавшего ОМВД России по Калачинскому району завело уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его задержали и поместили в изолятор.

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