Здание бывшего кадетского корпуса переходит в собственность Омской области

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В собственность Омской области переходит здание бывшего кадетского корпуса, расположенное в историческом центре города на улице Ленина. Решение принято на пленарном заседании Горсовета 20 июля.

Объект был ранее передан во владение региона Министерством обороны РФ. Поводом послужила ненадобность здания, в котором ранее воспитывались кадеты со всей России. Они переехали в новые корпуса на Левобережье.

Позже региональные власти решили передать объект недвижимости городу. Долгое время огромное историческое здание не эксплуатировалось, но очень требовало ремонта. Недавно департамент имущественных отношений заявил, что бывшая кадетка может рухнуть без должного содержания.

Фото: телеграм-канал Омского городского Совета.

Городские власти решили вернуть недвижимость региону. Местный парламент поддержал это решение с ремаркой от депутата Сергея Дроздова, «чтобы здание не повторило судьбу гостиницы у метромоста».

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