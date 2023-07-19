Депутаты Горсовета одобрили увеличение бюджета города Омска на 988 млн рублей

Фото: телеграм-канал Омского городского Совета.

На 988 млн рублей одобрили увеличение бюджета города Омска депутаты Горсовета. Вопрос рассматривался на пленарном заседании городского парламента 20 июля.

С начала года это уже пятые изменения городской казны, которая увеличилась на 7,5 млрд рублей.

В рамках последней корректировки собственные поступления составили 601 млн рублей, 387 млн — безвозмезные, пришедшие из вышестоящих бюджетов. Деньги распределены между социальными статьями расходов.

Сейчас доходная часть города находится на уровне 37,7 млрд рублей. Дефицит составляет 1,5 млрд.

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