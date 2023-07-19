Виталий Хоценко заявил о планах создать программу по замене сетей в омских садовых товариществах

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омской области запустят программы улучшения уличного освещения и реконструкции сетей СНТ. Об этом накануне договорились глава региона Виталия Хоценко и генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Частые аварии и низкое качества электроснабжения — это по-прежнему актуальные проблемы садоводческих и дачных товариществ. Как правило, ранее линии электропередачи и трансформаторные подстанции СНТ устанавливали самостоятельно, не всегда соблюдая правила эксплуатации. В последние годы из-за того, что многие омичи проживают на дачах круглый год, выросла нагрузка на имеющиеся электросети и их износ. Долговременные отключения света становятся обыденностью. Однако решить проблему не так просто, так как сетевые организации не могут принять на свой баланс сети СНТ до того момент, пока те не будут соответствовать хотя бы частично правилам эксплуатации — нормативная ширина аллей и отсутствие электросетевых объектов на частных участках без возможности доступа.

Но решение сложившейся проблемы есть. Это обследование, комплексная реконструкция электросетей и принятие их на баланс сетевой организации. И это реально сделать. Далеко за примером ходить не надо. Так, в Республике Бурятия в 2022 году за счёт региональной субсидии мэрия и «Россети Сибирь» реконструировали сети 10 СНТ и полностью исключили возможность аварийных отключений электричества.

— Возьмём сейчас пилотный проект в садовых товариществах. Здесь, спасибо, Павлу Евгеньевичу, компания проявила инициативу. Будем двигаться в этом направлении дальше. Посмотрим, как это будет работать. И будем планировать программу по замене сетей в садовых товариществах, – сказал Виталий Хоценко.

Пилотный проект ПАО «Россети Сибирь» будет реализован на сетях СНТ «Пластик». Благодаря этому удастся оценить практические эффекты и в дальнейшем сформировать региональную программу реконструкции электросетей в СНТ.

Однако останавливаться на реконструкции электросетей в садоводческих товариществах в Омской области не планируют. Так, Виталий Хоценко заявил, что необходимо проработать способы того, как повысить качество уличного освещения в муниципальных районах области. И здесь речь идет не только о повышении энергоэффективности действующей системы освещения, но и размещении новых фонарей на опорах линий электропередачи, принадлежащих «Россети Сибирь».

— Обсудили возможность через различные механизмы концессии и энергосервисные контракты, сделать замену на энергосберегающее уличное освещение по тем сетям, которых находятся у нас на балансе сетевой организации «Россети Сибирь», — сказал Хоценко.

Кроме того, на встрече стороны также рассмотрели общие вопросы развития энергосистемы Омской области. Отметим, финансирование инвестиционной программы в 2023 году составит 1,3 миллиарда рублей. На поддержание надежности электроснабжения из них предусмотрены 367 миллионов рублей, а на технологическое присоединение новых объектов к сетям компании, включая льготное техприсоединение, — 558 миллионов рублей.

— Приятно работать в регионе, когда есть понимание и задачи со стороны правительства, потому что мы действительно являемся гарантом энергетической безопасности региона. И те проекты, которые предлагаем мы, или они возникают со стороны правительства, мы реализуем. Я считаю, что самая главная ценность в полном конструктивном взаимопонимании. Тогда идёт движение и развитие всего региона. И все его жители получают только большие плюсы, — подытожил Павел Акилин.