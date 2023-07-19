Управление Россельхознадзора фиксирует увеличение объема экспорта растительной продукции

За первое полугодие 2023 года Управлением Россельхознадзора по Омской области при экспортных поставках проведен контроль в отношении 5308 тонн семенного материала, 566.7 тыс. тонн продовольственных, фуражных и технических грузов и 5,76 тыс. куб. м лесоматериалов.

Специалисты ведомства оформили на грузы растительного происхождения 18165 фитосанитарных сертификатов, что на 9,4 % превышает их количество в прошлом году (16607 фитосанитарных сертификатов).

Основной объем отгружаемой продукции составило зерно и продукты его переработки – 496,3 тыс. тонн (87,6 %).

Таким образом, в сравнении с 2022 годом зафиксировано увеличение объема экспорта на 43,5 тыс. тонн (8,3 %).

Основные страны-импортеры омской растительной продукции – Казахстан, Китай, Киргизия.

Экспортные грузы досмотрены и оформлены в соответствии с требованиями, рекламаций по фитосанитарному состоянию российской подкарантинной продукции не поступало.

Управление Россельхознадзора по Омской области обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что с 3 июля 2023 года подача заявления в электронной форме на выдачу фитосанитарного сертификата осуществляется исключительно на платформе «Мой экспорт».

При онлайн-запросе сразу проверяются фитосанитарные требования на экспорт товара, и, следовательно, возможность осуществить его вывоз в конкретную страну.

Срок рассмотрения онлайн-заявления на выдачу фитосанитарного или реэкспортного сертификата с использованием ИС «Одно окно» — 1 рабочий день, следующий за днем регистрации заявки.