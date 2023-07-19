Омича с обмонтанным бинтами лицом, ограбившего ювелирный магазин, приговорили к году колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Омска приговорил к одному году колонии строгого режима за кражу золотой цепи из ювелирного магазина.

Напомним, марте 2023 года омич с лицом, обмотанным бинтами, зашел в ювелирный магазин и, пожаловавшись продавцам на ожоги, попросил показать золотую цепь весом более 20 граммов. Затем мужчина надел ее и сбежал. Сумму причиненного ущерба владелец магазина оценил в 30 тысяч рублей.

Свою вину омич признал в полном объеме. Похищенное ювелирное изделие изъяли из ломбарда и вернули владельцу.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и назначил ему наказание в виде 1 года исправительной колонии строгого режима.

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