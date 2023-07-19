В Омской области в озере Жилое утонул 53-летний мужчина

Фото: Влад Комяков
В Омской области во вторник, 18 июля, произошла очередная смерть на воде. В этот раз в Тюкалинском районе.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, вечером 18 июля около 17:00 на озере Жилое в селе Сажино во время купания утонул 53-летний местный житель.
По факту гибели сельчанина следователи Тюкалинского межрайонного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции проводят проверку. На данный момент тело погибшего уже достали из воды.
Сотруденики правоохранительных органов настоятельно омичей просят не купаться в неприспособленных для этого местах.
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