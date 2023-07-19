В Омске на НПО «МИР» открыли новый цех, который позволит ежемесячно выпускать 35 тыс. приборов учета

Фото: телеграм-канал Сергей Шелеста.

В Омске на НПО «МИР» накануне открыли цех автоматизированного монтажа радиоэлектронных компонентов. Расширить производство удалось в рамках инвестпроекта «Организация приборостроительного производства». Торжественную церемонию открытия посетил мэр Омска Сергей Шелест.

На оборудование и реконструкцию помещений, в которых при работе в три смены будут трудиться 54 человека, были потрачены 110 миллионов рублей. Открытие нового цеха позволит НПО «МИР» полностью отказаться от контрактного производства и выпускать 35 тысяч интеллектуальных приборов учета ежемесячно.

Фото: телеграм-канал Сергей Шелеста.

— Поздравил гендиректора НПО Александра Николаевича Беляева с расширением производства, пожелал успешного решения задач на благо города, региона и России в целом, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство склада продовольственных и непродовольственных товаров площадью 68 тысяч кв.м. в логистическом парке «Солнечный» на Левобережье.

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