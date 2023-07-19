В омском логопарке «Солнечный» возведут склад площадью 68 тыс. квадратных метров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в логопарке «Солнечный», расположенном по улице 2-й Солнечной на Левобережье, построят склад продовольственных и непродовольственных товаров площадью 67,6 тысяч кв.м.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал соответствующее разрешение на строительство на территории логистического парка компании ООО «СтройСервисМонтаж».

Согласно проектной документации, здание склада площадью 67,6 тысяч кв. м. будет высотой от одного до четырех этажей. На объекте также будут размещены три контрольно-пропускных пункта и две котельных.

Напомним, стройплощадку логистического парка «Солнечный» для крупных торговых сетей и логистических операторов в конце июня этого года посетила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. К 2025 году площадь логопарка составит 200 тысяч кв.м. В число его резидентов уже вошла компания X5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка»). К строительству своего склада в рамках второй очереди скоро приступит сеть «Озон».

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