Виталий Хоценко обсудил перспективы сотрудничества Омской области с ТАСС

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне врио губернатора Виталий Хоценко встретился с заместителем генерального директора ТАСС Андреем Соколовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества информационного агентства с Омской областью.

Глава региона, учитывая опыт ТАСС в проведении мастер-классов для журналистов, обратился к Андрею Соколову с предложением организовать подобные обучающие семинары в Омске.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

— Нам это интересно. Мы формируем пул пресс-секретарей в органах власти и муниципалитетах. Также хотели, чтобы для журналистов был организован мастер-класс, — сказал Хоценко.

Замгендиректора информационного агентства ответил, что есть возможность организовать такие мероприятия в Омске.

В ходе встречи Виталий Хоценко предложил ТАСС стать информационным партнером Омской области на Международной выставке-форуме «Россия», открытие которой запланировано в День народного единства, 4 ноября, на территории ВДНХ в Москве. Андрей Соколов в ответ предложил запустить на выставке социальный фото- и видеопроект об Омской области.

Глава региона также подчеркнул, что омские масс-медиа создают патриотические проекты, которые могут быть востребованы не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, Хоценко упомянул фильмы областной телекомпании об известных людях, связанных с Омской областью.

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