Шелест назначил 5 представителей омской мэрии в совет директоров гостиницы «Иртыш»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Омска Сергей Шелест назначил пять представителей интересов мэрии в совет директоров АО «Гостиничный комплекс «Иртыш», управляющего одноименной гостиницей. Соответствующее распоряжение было подписано градоначальником и опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, в совет директоров акционерного общества вошли управляющий делами администрации Светлана Абдулазизова, вице-мэр Владимир Куприянов, вице-мэр и директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, замдиректора департамента финансов Константин Окишев, а также первый замдиректора департаменте городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Напомним, в мае 2023 года муниципальное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс «Иртыш» было преобразовано в акционерное общество. Учредителем компании по-прежнему является департамент имущественных отношений омской мэрии. Генеральным директором акционерного общества, управляющего гостиницей, в конце мая этого года был назначен депутат омского Горсовета Алексей Саяпин.

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