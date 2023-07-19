Молодой омич без прав сбил 13-летнюю школьницу на велосипеде на улице Завертяева

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером во вторник, 18 июля, молодой омич без прав за рулем легковушки сбил 13-летнюю велосипедистку.
По предварительной версии, 23-летний водитель «Лады Калины» двигался по улице Завертяева. В районе строения № 5 он сбил 13-летнюю школьницу на велосипеде, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как выяснилось, водительских прав у омича, находившегося за рулем «Лады», не было.
Девочка получила травмы. Ей понадобилась медицинская помощь. По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
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