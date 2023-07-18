Омичи сами выберут, когда платить за отопление

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия предоставила омичам возможность выбора, как оплачивать коммунальную услугу по отоплению. Вариантов два: платить равными частями в течение всего года или отдавать эту же сумму, но только в отопительный сезон.

На портале «Госуслуги» омичи могут принять участие в опросе до 31 июля. Результаты помогут муниципалитетам выбрать наиболее удобный для жителей способ оплаты услуги.

– Полученные данные будут направлены в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, — сообщили в городской администрации.

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