Омичи сами выберут, когда платить за отопление

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Мэрия предоставила омичам возможность выбора, как оплачивать коммунальную услугу по отоплению. Вариантов два: платить равными частями в течение всего года или отдавать эту же сумму, но только в отопительный сезон.
На портале «Госуслуги» омичи могут принять участие в опросе до 31 июля. Результаты помогут муниципалитетам выбрать наиболее удобный для жителей способ оплаты услуги.
– Полученные данные будут направлены в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, — сообщили в городской администрации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru