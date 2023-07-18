Сергей Шелест рассказал о меценатской помощи бизнесмена Неверова лицею №74

Фото: телеграм-канал "Мэр Омска Шелест"

Год назад, 24 июня, Сергей Шелест подписал соглашение о меценатстве с учредителем ООО «Продтехнологии» (ТМ. «Холодушка») Олегом Александровичем Неверовым. Тогда под патронат предпринимателя поступил лицей № 74 на Левобережье.

Меценат сразу взялся за выполнение обязательств. Прошлым летом благодаря Неверову были отремонтированы кровля здания, входная группа, часть административных помещений, заменено 48 окон.

– Этим летом в рамках меценатской помощи в лицее ремонтируют спортивный зал. На данный момент выполнены демонтаж деревянного пола и заливка стяжки в спортзале, душевых и туалетах. Пошли под замену радиаторы отопления. Начались отделочные работы. Объем большой, но я уверен, что меценат сдержит слово, и с 1 сентября юные лицеисты смогут заниматься физкультурой и спортом в нормальных условиях, – сообщил в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

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