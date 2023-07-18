ХК «Авангард» заключил двусторонний контракт с вратарем Ильей Проскуряковым

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

В ХК «Авангард» появился новый вратарь. Как сообщили в пресс-службе, «Авангард» заключил двусторонний контракт на один год с Ильей Проскуряковым.

В прошедшем сезоне Проскуряков играл за челябинский «Трактор». В 31 матче он одержал 11, закончил 4 игры на «ноль». По статистике, отражает 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Принимал участие в Матче всех звезд-2022.

– Проскуряков – опытный и надежный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ. Отличается правильным отношением к делу, за счет чего и выступает так долго на высшем уровне. Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником. Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надежность в первой команде по ходу длинного марафона нового сезона, – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

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