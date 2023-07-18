Елена Мизулина не знает, где будет работать, когда уйдет из Совета Федерации

Фото: Евгения ГУСЕВА

Срок полномочий Елены Мизулиной в Совете Федерации истекает менее чем через два месяца. Однако сенатор от Омской области пока не знает, чем будет заниматься после его окончания.

– Пока у меня так много работы, я об этом не думаю. Давайте потом, — цитирует сенатора издание «РИА Новости».

Напомним, что вчера, 17 июля, глава региона Виталий Хоценко подал списки сенаторов в региональный избирком. Но Елены Мизулиной в этих списках не оказалось. Как сообщают омские СМИ, на ее место претендуют три кандидата.

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