Мэрия закупит транспортные терминалы в омские автобусы на сумму 1,4 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия ищет поставщиков терминалов для оплаты проезда в общественном транспорте. Такая информация появилась вчера, 17 июля, на сайте госзакупок.

Объявлено два аукциона. От предпринимателей ждут заявки на участие до 25 июля. А 28 июля подведут итоги. После того, как с подрядчиком будет заключен договор на поставку, он должен будет поставить валидаторы в течение месяца.

На эти цели МП «Пассажирсервис» готово потратить 486,9 тыс. рублей. На эту сумму планируют закупить 20 терминалов NEW POS 8210 для водителей и кондукторов. Еще 934,3 тыс. рублей заплатят за 50 POS-терминалов AQSI CUBE для самостоятельной оплаты пассажиров своего проезда.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru