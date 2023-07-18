Виталий Хоценко отметил победителей конкурса «Лучшие практики наставничества в Омской области»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 18 июля, вручили дипломы победителям и призерам конкурса «Лучшие практики наставничества в Омской области». В нем принимают участие 57 омских предприятий, на которых работают около 17 тысяч человек. Итоги конкурса торжественно подвели в областном Конгресс-холле. К собравшим обратился и глава региона.

— Внедрение новшеств — это всегда непросто. Но это влияет на покорение новых вершин. Это приносит экономические результаты, финансовые результаты, — сказал Хоценко.

По словам Виталий Хоценко, на омских предприятиях, которые встали на путь развития, объем продукции на одного сотрудника в среднем вырос на 40%, а время, затрачиваемое на технологические процессы, при этом сократилось на треть. Свыше тысячи человек уже прошли обучение методикам бережливого производства. И глава региона уверен, что такие практики надо тиражировать.

В своем обращении к собравшимся Хоценко не забыл поблагодарить экспертов регионального и федерального центра компетенций. Именно они оказывают содействие омским предприятиям в этой важной работе.

Руководитель области также отметил, что в реализации нацпроекта «Производительность труда» участвуют уже 57 омских предприятий, на которых трудятся почти 17 тысяч человек.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В этом году, помимо уже существующих номинаций, были добавлены еще две — «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Благодаря этому заявки на участие в конкурсе впервые подали и организации социальной сферы, и индивидуальные предприниматели. По мнению главы региона, чем шире круг участников, тем больше лучших практик наставничества.

Первое место в номинации «Прорывные технологии повышения производительности труда» досталось ООО НПО «Мир». Там была успешно внедрена практика применения инструментов военного управления для повышения производительности труда.

— Омск является центром военной промышленности в стране. Благодарю Вас, благодарю наш коллектив за эту награду. Постараемся сделать еще больше для Омской области, для России», — подчеркнул директор ООО НПО «Мир» Александр Беляев.

В номинации «Профессиональное развитие молодежи» победило ООО «Сладонеж». Победителем в номинации «Цифровые инновации на предприятии» было признано ООО «Омский аэропорт». Воздушная гавань Омска отличилась внедрением сетевой системы хранения данных предприятия.

За наставничество в социальной сфере главный приз получила Областная клиническая больница. В медучреждении реализуют программу адаптации специалистов со средним медицинским образованием при устройстве на работу.

Отметим, региональный этап конкурса проводят в Омской области в третий раз. Его организатором выступает региональное минэкономики. Главная цель конкурса — выявление и распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда среди предприятий, а также поощрение и признание наставников. Важно подчеркнуть, что в 2023 году участие в конкурсе приняли не только победители и финалисты прошлых лет, среди которых ООО «Компания «Ремлюкс», АО «Раздольное», ООО «ДиборЭкспорт», ОАО «Сладонеж», но и индивидуальные предприниматели. Наибольшее количество заявок было подано от организаций, работающих в социальной сфере.