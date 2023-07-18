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НовостиОбщество18 июля 2023 10:22

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел личный прием граждан

К главе региона с вопросами по различным темам обратились 9 омичей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой правительства Омской области.

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой правительства Омской области.

Накануне врио губернатора Омской области Виталий Хоценко провел личный прием граждан. Всего глава региона принял девять омичей. По каждому из обращения Хоценко дал соотвествующие поручения руководителем отраслевых ведомств.

Среди вопросов, с которыми обратились омичи к главе региона, были: газоснабжение, работа службы «Социальное такси», льготы для ветеранов боевых действий, поддержка приемных семей, предоставление и оформлением земельных участков.

Отметим, прием обращений граждан осуществляется как по телефону, так и онлайн, а также посредством почтовых отправлений и «Корреспондентского ящика», установленного на центральном входе здания правительства Омской области со стороны стадиона «Динамо». Телефоны для справок: +7 (3812) 24-52-97, +7 (3812) 24-89-49.

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